Ученые из Маастрихтского университета выяснили, что солнечный свет способствует снижению уровня сахара в крови

Ученые из Маастрихтского университета обнаружили, что воздействие дневного света положительно влияет на уровень глюкозы в крови и биологические ритмы человека. Об этом написал «Царьград» .

В рамках исследования 13 пожилых людей с диабетом второго типа участвовали в эксперименте, который длился около девяти дней. В первой половине периода они находились при естественном дневном освещении, а во второй — в условиях, максимально ограниченных от солнечного света. При этом их режим питания и физическая активность оставались неизменными, сообщил сайт aif.ru.

Ученые зафиксировали, что средний уровень глюкозы в крови участников снижался с 7,8 до 7,4 ммоль/л при регулярном воздействии дневного света. Также у них активнее протекали процессы обмена липидов и углеводов, и повышался вечерний уровень мелатонина — гормона, отвечающего за биологические ритмы.

Руководитель исследования подчеркнул, что солнечный свет помогает «настроить» внутренние часы организма, благодаря чему улучшается метаболизм и контроль сахара в крови.

Специалисты считают, что регулярное пребывание на улице в светлое время суток может стать простым и доступным способом снизить риски хронических заболеваний для многих людей.