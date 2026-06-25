Ученые из Коста-Рики и Бразилии обнаружили новый вид глубоководной химеры

Ученые из Коста-Рики и Бразилии в ходе исследования описали новый вид глубоководной химеры из Тихого океана. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Zootaxa.

Рыба обитает на глубине от 400 до 800 метров и отличается от своих сородичей более коротким рылом и уникальной формой спинных плавников.

Новый вид принадлежит к редкой группе хрящевых рыб, ближайшими «родственниками» которых являются акулы и скаты. Ученые-ихтиологи потратили 23 года на изучение химеры и пришли к выводу, что это отдельная эволюционная ветвь. Длина найденных представителей вида достигала 830 миллиметров.