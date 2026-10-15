Ученые из Киотского университета выяснили, что порядок блюд влияет на уровень сахара в крови

Ученые из Киотского университета выяснили, что порядок употребления продуктов влияет на скачки глюкозы и чувство сытости. Об этом сообщило издание KP.RU со ссылкой на новое исследование.

В экспериментах на мышах одним животным давали оливковое масло за 15 минут до глюкозы, другим — в обратном порядке. Когда жир поступал первым, подъем сахара в крови был заметно ниже, желудок опорожнялся медленнее, а углеводы попадали в кишечник постепенно.

Организм запускал цепочку сигналов: увеличивалась выработка кишечных гормонов — глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (ГИП). Одновременно активировался блуждающий нерв, связывающий мозг с органами пищеварения. Глюкагон, который обычно повышает сахар в крови, в этой ситуации работал вместе с ГПП-1 и помогал сдерживать резкий скачок глюкозы. Эффект сохранялся даже у мышей с тяжелым диабетом 2-го типа и сильной нехваткой инсулина.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала результаты исследования: «Специально съедать ложку масла до, во время или после еды нет необходимости. Нужно просто правильно питаться».

По словам Павловой, если начинать прием пищи с фруктов или конфет натощак, подъем глюкозы будет выше, так как она быстрее попадает в кровоток. При обычном приеме пищи жиры уже присутствуют — в первом блюде содержатся растительные масла или животные жиры, во втором — жир в мясе, яйцах, соусах.