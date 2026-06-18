Ученые из Канадского института исследований выявили связь между употреблением алкоголя и раком поджелудочной железы

Исследователи из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории обнаружили, что употребление алкоголя может увеличивать риск развития рака поджелудочной железы. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Alcohol and Drug Research .

В ходе исследования ученые изучали данные долгосрочных наблюдений за здоровьем людей, уделив особое внимание тем, кто регулярно употребляет алкогольные напитки. Специалисты оценили взаимосвязь между количеством потребляемого алкоголя и вероятностью возникновения рака поджелудочной железы. При анализе учитывались возраст, курение, социально-экономическое положение и другие факторы риска, добавил сайт aif.ru.

Выяснилось, что у людей, которые ежедневно употребляли более 24 граммов чистого спирта, риск развития заболевания был на 10–30% выше по сравнению с теми, кто пил меньше или не употреблял алкоголь вовсе. Исследователи подчеркивают, что полученные данные указывают на необходимость дальнейшего изучения влияния алкоголя на развитие онкологических заболеваний.