Ученые из ДВФУ создали новый сорбент для очистки сточных вод от урана

Ученые Дальневосточного федерального университета и Курчатовского института создали эффективный сорбент для удаления радиоактивного урана из сточных вод с помощью синхротронного излучения. Об этом сообщает сайт «Газета.Ru» со ссылкой на представителей ДВФУ.

По словам исследователей, метод позволяет точно определить химическую форму урана и улучшить свойства сорбента. Разработка поможет очистить воду от радионуклидов и может быть использована для экологически безопасной добычи урана.

Ее планируют применить в рамках эксплуатации новых атомных реакторов. Их строительство и запуск на территории Приморского и Хабаровского края ожидаются в 2032 году.