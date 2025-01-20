Ученые из ДВФУ создали новый сорбент для очистки сточных вод от урана

Ученые Дальневосточного федерального университета и Курчатовского института создали эффективный сорбент для удаления радиоактивного урана из сточных вод с помощью синхротронного излучения. Об этом сообщает сайт «Газета.Ru» со ссылкой на представителей ДВФУ.
По словам исследователей, метод позволяет точно определить химическую форму урана и улучшить свойства сорбента. Разработка поможет очистить воду от радионуклидов и может быть использована для экологически безопасной добычи урана.
Ее планируют применить в рамках эксплуатации новых атомных реакторов. Их строительство и запуск на территории Приморского и Хабаровского края ожидаются в 2032 году.
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