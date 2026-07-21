Ученые из Американской ассоциации изучения сердца назвали пять чашек кофе в день безопасным количеством

Специалисты Американской ассоциации изучения сердца выяснили, сколько чашек кофе можно пить ежедневно без вреда для здоровья. Для людей без проблем с сердечно-сосудистой системой употребление до пяти чашек напитка считается безопасным, сообщил ТАСС .

Профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско Грегори Маркус заявил, что употребление около 400 мл кофе в день, что соответствует пяти чашкам напитка без сахара и других наполнителей, не ведет к росту риска развития болезней сердца и сосудов. Однако из-за больших доз кофеина лучше избегать энергетиков, написало Ura.ru.

В ходе подготовки отчета AHA специалисты систематизировали результаты нескольких десятков исследований, посвященных влиянию кофеина на развитие различных заболеваний. Выяснилось, что употребление 50–100 мг кофеина в день не ведет к учащению гипертонии, аритмии, инсультов, диабета, коронарной болезни сердца и других заболеваний.

Также исследователи обнаружили, что риск развития диабета и некоторых нарушений сердечного ритма несколько снижался при употреблении кофе без подсластителей, молока или сливок. Это связано с тем, что кофеин может повышать чувствительность клеток к инсулину.

При этом профессор Маркус подчеркнул, что влияние кофеина на здоровье кровеносной системы может быть разным для каждого человека. Любителям кофе стоит следить за реакцией организма и консультироваться с врачами.