Ученые группы Ver-A-T1D выяснили, что лекарство от гипертонии может предотвратить развитие диабета

Верапамил, который давно используется для лечения гипертонии и болезней сердца, может способствовать сохранению функций инсулин-продуцирующих клеток у людей с недавно выявленным диабетом 1 типа. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на ученых международной группы Ver-A-T1D.

В исследовании приняли участие 136 взрослых из разных европейских стран. Одной группе назначали замедленную форму верапамила, другой — плацебо. Спустя год выяснилось, что у пациентов, получавших лекарство, поджелудочная железа лучше сохраняла способность вырабатывать инсулин. Это позволяет отсрочить необходимость в высоких дозах инъекций, написала «Свободная пресса».

Улучшения были наиболее заметными в первые месяцы, позже различия с группой плацебо стали менее выраженными. Побочные эффекты, такие как замедленный сердечный ритм, были легкими и проходили самостоятельно.