Магнитные бури накроют Землю под Новый год

ИКИ РАН: в канун Нового года на Землю могут обрушиться магнитные бури

Магнитные бури начнут активно проявляться на Земле с 30 декабря. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые отметили, что до 20 декабря магнитный фон будет относительно спокойным, но возможны небольшие всплески. Ближе к 30 декабря магнитная буря достигнет слабого уровня (G1).

Геомагнитные возмущения прогнозируют на 23 декабря. Также возможны слабые магнитные бури 17 и 18 декабря, предупредили астрономы.

Людям с высокой чувствительностью к изменениям в атмосфере нужно быть более внимательными к своему состоянию и стараться вести здоровый образ жизни. В настоящее время магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

На прошлой неделе крупный выброс плазмы от мощной солнечной вспышки спровоцировал магнитную бурю на Земле. Сильных геомагнитных возмущений не наблюдалось, так как удар пришелся по краю облака