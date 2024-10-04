Убивший динозавров астероид оказался не единственным

Шотландские ученые выяснили, что приблизительно в одно время с астероидом, убившим динозавров, на Землю упал еще один. Об этом сообщило
Би-би-си.
Кратер обнаружили на дне Атлантического океана у западных берегов Африки. По предположению ученых, он появился из-за падения астероида, за которым последовало цунами колоссальной мощности. Этот кратер очень похож на Чикшулуб в Мексике и, по их мнению, появился примерно в то же время.
В августе стало известно, что
динозавров погубил астероид, прилетевший с дальних окраин Солнечной системы. В нем было много углерода и изотопов рутения, что характерно для космических объектов, сформировавшихся за Юпитером и дальше.
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