Убивший динозавров астероид оказался не единственным

Шотландские ученые выяснили, что приблизительно в одно время с астероидом, убившим динозавров, на Землю упал еще один. Об этом сообщило Би-би-си .

Кратер обнаружили на дне Атлантического океана у западных берегов Африки. По предположению ученых, он появился из-за падения астероида, за которым последовало цунами колоссальной мощности. Этот кратер очень похож на Чикшулуб в Мексике и, по их мнению, появился примерно в то же время.

В августе стало известно, что динозавров погубил астероид, прилетевший с дальних окраин Солнечной системы. В нем было много углерода и изотопов рутения, что характерно для космических объектов, сформировавшихся за Юпитером и дальше.