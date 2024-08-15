Ученые давно пришли к выводу, что динозавры погибли в результате столкновения Земли с большим астероидом. Но место происхождения космического тела всегда оставалось предметом спора, который предварительно завершился. Подробности журналу Newsweek рассказал профессор-исследователь геохимии Брюссельского свободного университета Стивен Годерис.

Он пояснил, что на месте падения астероида образовался огромный кратер, который находится на недалеко от побережья полуострова Юкатан в Мексике. Сам космический объект сгорел после удара, но на дне кратера остались его следы, которые ученые исследовали.

Выяснилось, что в нем было большое количество углерода и изотопов рутения. Такой состав свойственен для космических тел, сформированных более 500 миллионов лет назад за пределами Юпитера, который тогда быстро увеличивался в размере и, возможно, поменял маршрут астероида, отправив его к Земле.

«Современные модели предполагают, что это, вероятно, связано с быстрым ростом Юпитера, который предотвратил крупномасштабную миграцию материала изнутри и за пределы его орбиты», — заявил Гродерис.

Результаты своего исследования ученый опубликовал в научном журнале Science, фактически опровергнув теорию, что динозавры погибли от столкновения с ледяной кометой.

В конце февраля этого года группа ученых из Китая, США и Европы на основе обнаруженных окаменелостей воссоздали внешний вид морской рептилии, которая обитала на Земле 240 миллионов лет назад. Получившийся зверь напомнил многим дракона с китайских гравюр. Примечательно, что останки рептилии нашли в провинции Гуйчжоу в 2003 году.