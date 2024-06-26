Ученый Бусарев рассказал о разработке более точного способа обнаружения воды на астероидах

Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова поделились разработкой нового метода поиска водяного льда на астероидах, достигающего точности в 50%. Об этом RT рассказал доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник отдела исследования Луны и планет ГАИШ МГУ Владимир Бусарев.

Анализ астероидов представляет сложность, поскольку они не испускают свет в оптическом спектре, и их присутствие можно обнаружить лишь благодаря отражению солнечных лучей. Однако, спектроскопическое исследование может раскрыть состав их поверхности, как подчеркивают эксперты.

В недавнем исследовании ученые изучили спектральные данные 112 астероидов и провели численное моделирование отражательных спектров астероидов, демонстрирующих пылевую активность.

Ученые указывают, что частицы водяного льда наиболее заметны в ультрафиолетовом диапазоне, где их можно отличить от других материалов, кроме космических силикатов, спектр которых похож на спектр льда и воды, что делает точное определение воды на астероидах затруднительным.

«Предлагаемая нами методика также актуальна для обнаружения водяного льда на астероидах, сближающихся с Землёй. Для определения потенциальной угрозы важно оценивать их состав как можно более точно», — отметил ученый.

Авторы исследования утверждают, что новый метод обещает улучшить поиск воды на астероидах, что может быть использовано в будущих космических миссиях, включая использование воды как источника ракетного топлива — водорода. Используя этот метод, авторы исследования выявили признаки водяного льда на 17 астероидах.