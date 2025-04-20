Возможные фрагменты Ноева ковчега нашли в Турции

Группа археологов из Турции, Великобритании и США обнаружила на склонах горы Арарат фрагменты, предположительно связанные с Ноевым ковчегом. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

Исследования велись в районе геоструктуры Дурупинар. Этот холм имеет форму лодки и расположен в 30 километрах южнее горы Арарат. Он давно интересовал ученых тем, что его внешний вид и размеры совпадают с описаниями в священных текстах.

В итоге исследователи выявили окаменелых моллюсков, что доказывает длительное пребывание объекта в водной среде. Дата находок соответствует медному веку — эпохе, которую связывают с великим потопом, описанным в библейских текстах.

Команда ученых собрала десятки образцов, среди них окаменелости, грунт и горные породы. Сейчас они ждут результатов лабораторных анализов, которые пообещали обнародовать в течение 30 дней.

Ранее газета Daily Mail писала, что ветхозаветный ковчег якобы нашли недалеко от Иерусалима. Тогда археологи обнаружили древний храм, в котором хранилась святыня. Однако никто так и не предъявил оригинальные каменные скрижали с 10 заповедями.