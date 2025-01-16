Центр «Сириус» предложил бактерии-нефтедеструкторы для очистки Черного моря

Для очистки экосистемы Черного моря от мазута можно использовать бактерии-нефтедеструкторы. Об этом «Сириус журналу» заявила ученый Ирина Оберемок.

«Просеивание загрязненного песка не решает всей проблемы. Да, можно удалить крупные агломераты, однако часть нефтепродуктов уже не видна глазу, она адсорбирована на частичках песка. Углеводородное загрязнение при таком механическом подходе полностью не ликвидировать», — отметила Оберемок.

Для этого можно использовать определенные штаммы бактерий, способные разлагать на нетоксичные вещества нефтепродукты.

Аспирант Университета «Сириус» Ева Уголькова обратила внимание, что данную технологию разработали еще 15 лет назад.

Такой способ ускоренной ликвидации последствий экологических катастроф является эффективным и позволяет не только минимизировать ущерб, но также дает экосистемам возможность самостоятельно восстанавливаться.

Пробы ранее показали, что питьевая вода в Крыму и Анапе соответствует санитарным.