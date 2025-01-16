Питьевую воду в Крыму и Анапе назвали безопасной после разлива мазута

Пробы показали, что питьевая вода в Крыму и Анапе полностью соответствует санитарным нормам. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что расширили лабораторные мощности на черноморском побережье для тщательного мониторинга качества окружающей среды и безопасности морепродуктов.

«Всего с начала работ проведено 937 исследований питьевой воды, 3254 исследования атмосферного воздуха, 361 исследование готовых блюд из полевых кухонь и мест проживания волонтеров», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Все показатели соответствовали нормативам. В ведомстве напомнили, что не нужно ловить рыбу в районах, где на воде есть пятна и пленки.

Ранее расчищающие побережье Черного моря волонтеры сообщили о многочисленных отравлениях. Добровольцы, у которых не хватает средств защиты, столкнулись с проблемами со здоровьем.