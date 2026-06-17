The Lancet: ремиссия предиабета снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что нормализация уровня сахара в крови у людей с предиабетом значительно снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации с сердечной недостаточностью. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet .

Предиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще недостаточно высок для постановки диагноза сахарного диабета второго типа. По оценкам специалистов, более миллиарда человек страдают от предиабета. Однако изменение образа жизни и питания может помочь вернуть показатели к норме и предотвратить развитие диабета, написали «Известия».

Авторы работы проанализировали данные двух крупных долгосрочных программ профилактики диабета. В этих программах участники с предиабетом в течение нескольких десятилетий наблюдали за своим состоянием здоровья, увеличивали физическую активность и меняли режим питания. У участников, которым удалось достичь ремиссии предиабета, риск сердечно-сосудистой смерти или госпитализации по поводу сердечной недостаточности оказался ниже на 58%.