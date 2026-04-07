Терапевт Кондрахин заявил, что искусственный интеллект не заменит врачей, но существенно облегчит их работу

Врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) может существенно облегчить работу медицинских специалистов. По его мнению, ИИ не заменит врача, но станет значимым помощником.

Кондрахин отметил, что обработка больших объемов данных, особенно в случаях патологии, является сложной задачей для врача. В таких ситуациях ИИ способен взять на себя часть работы, позволяя медикам сосредоточиться на лечении и контроле состояния здоровья пациентов.

Терапевт также рассказал о возможности использования ИИ для анализа медицинских изображений, таких как ЭКГ и рентген. Это позволяет быстро получить второе мнение, поскольку в базу данных ИИ можно заложить десятки тысяч нормальных и патологических изменений.