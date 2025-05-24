Тайны Галгаевского ущелья: в Ингушетии обнаружили следы древнего протогорода

В Джейрахском районе Ингушетии сделали сенсационное открытие, способное изменить существующие взгляды на историю региона. Там обнаружили свидетельства существования древнейшего протогорода — потенциальной родины ингушей, сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

В Галгаевском ущелье, рядом с рекой Ахк-Хий (Тетрицкали), нашли следы поселений, которые, вероятно, представляют собой остатки древней городской структуры.

Во время раскопок специалисты обнаружили каменные стены, скрытые под верхним слоем почвы. Из-за их большой протяженности (порядка двух километров) и расположения между реками ученые предположили, что это может быть целый городской комплекс.

«Масштабы обнаруженных структур поражают воображение! Мы верим, что это открытие заставит нас переосмыслить историю региона», — отметил генеральный директор школы «Наследие» Рамзан Султыгов.

Находки подтверждают теорию о непрерывном проживании населения на территории. Ранее здесь уже находили сооружения циклопической кладки, относящиеся ко второму тысячелетию до нашей эры.

Ранее в Санкт-Петербурге расширили программу сохранения исторического облика.