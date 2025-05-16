В Санкт-Петербурге расширили программу сохранения исторического облика

В Санкт-Петербурге активизировались усилия по защите культурного наследия. В 2024 году город значительно увеличил расходы на реставрацию важных исторических мест, таких как Петропавловская крепость и здания на Невском проспекте, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно отчету губернатора, представленному в Законодательном собрании, стартовали масштабные работы по обновлению гранитных фасадов Петропавловской крепости — подобного в истории города еще не было. Часть задач уже выполнена. Одновременно идет подготовка к открытию Музея археологии в Меншиковом бастионе, где уже провели необходимые исследования, сообщил «Петроград».

Важную роль играет охрана жилых домов, имеющих статус памятников. В специальную программу включено 255 объектов, из которых в 32 реставрация уже завершилась. Значимым проектом 2024 года стала реконструкция 48 многоквартирных домов на Невском проспекте: там отремонтировали фасады и крыши.