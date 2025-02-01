Свет в конце тоннеля. Найдены доказательства загробной жизни

Голландские ученые Титус Ривас, Анни Дрвен и Рудольф Смит описали более 70 случаев клинической смерти, доказавших, что душа человека способна выходить из тела и воспринимать окружающую информацию. Об этом сообщил The Epoch Times .

Исследователи выпустили книгу «Чего не может умирающий мозг» (Wat een stervend brein niet kan) с воспоминаниями врачей и их пациентов. Например, кардиохирург Ллойд Руди и его ассистент Роберто Амадо-Каттанео из Стэндфордского университета рассказали, как мужчина перестал подавать признаки жизни во время операции по замене инфицированных сердечных клапанов при аневризме. Они объявили время смерти, но забыли отключить аппаратуру, и через 20-25 минут она показала сердцебиение.

Через несколько дней мужчина полностью восстановился и рассказал о пережитой клинической смерти. Он увидел яркий свет в конце тоннеля и почувствовал, как вышел из тела, побродил по больнице, увидел беседовавших во время операции врачей, приход анестезиолога, расположение записок на рабочем месте медсестры. Все это пациент не мог знать до операции, потому что те же стикеры появились, когда он уже находился без сознания.

«Руди пришел к выводу, что пациент действительно должен был находиться вне своего тела, потому что иначе он не мог описать палату и другие вещи. Совпадение или предвидение не может быть реалистичным объяснением», — заявили ученые.

Ранее житель Самары перенес 50-минутную клиническую смерть. Он заявил, что не испытал ничего особенного.