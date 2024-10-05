Судьбу «Большой российской энциклопедии» решили в правительстве

Правительство приняло решение ликвидировать АНО «Большая российская энциклопедия» и передать все наработанные материалы «Рувики». Об этом РБК рассказали осведомленные источники.

По словам источника, материалы из БРЭ позволят усилить конкурентные преимущества интернет-энциклопедии «Рувики», который заработал в России в июне 2023 года. На сегодняшний момент на сайте опубликовано более двух миллионов статей на русском языке. Другие компании также проявляют интерес к материалам БРЭ.

За время работы БРЭ подготовила 98 тысяч статей, но только половину из них опубликовали на портале.

«В отличие от других ресурсов, статьи энциклопедии верифицированы научным сообществом», — сообщил источник.

В начале октября скандал с невыплатой зарплат сотрудникам «Большой российской энциклопедии» вышел в публичное поле. Сотрудники не получали денег с начала года и 2 октября вышли на одиночные пикеты.