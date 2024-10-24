Студентка из Самары Жанна Преснякова создала умный бокс для транспортировки почек

Студентка Самарского медуниверситета Жанна Преснякова разработала устройство для транспортировки почек. Ее проект — переносная гипотермическая перфузионная машина — вошел в топ-1000 российских стартапов. В создании бокса участвовала команда под руководством специалистов, включая хирургов и инженеров.

«Больных с почечной недостаточностью в стране много, и живется им нелегко. Я очень хочу им помочь. Мое изобретение значительно улучшит качество жизни большей части пациентов с заболеванием данного органа и даст возможность забыть про недуг. Это огромный рывок в отечественной трансплантологии и нефрологии», — прокомментировала Преснякова.

Текущее хранение почек в гипотермических условиях имеет недостатки: орган можно хранить не более 18 часов, что ограничивает возможности транспортировки, при этом сохраняется высокий риск его отторжения. Изобретение Жанны устраняет эти проблемы, обеспечивая постоянную циркуляцию раствора для очищения органа. Аппарат не содержит сложных компьютерных систем, а его детали доступны на российском рынке, что поддерживает технологический суверенитет.

«Срок хранения органа увеличится минимум в три раза. В умном боксе почки можно везти на тысячи километров. Уменьшатся риски отторжения и неприживаемости органа за счет сохранения сосудов. Жизнь больных с почечной недостаточностью развернется на 180 градусов — им не придется находиться на длительном гемодиализе», — добавила девушка.

Проект вызвал интерес у центров трансплантации и банков органов. Жанна участвовала в разработке многих стартапов и планирует продолжать работу в области эндокринологии и гинекологии, посвятив свою жизнь охране женского здоровья.