Стоматолог Давидян отметил перспективы в области выращивания новых зубов
Стоматолог-хирург, имплантолог и пародонтолог Арам Давидян поделился мнением о современных исследованиях в области выращивания новых зубов. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам врача, ученые пытаются «разбудить» молекулярные механизмы, которые когда-то управляли формированием зубов.
«Исследователи изучают белок USAG-1, который участвует в подавлении формирования новых зубов. Эксперименты на животных показали, что блокирование этого механизма способно запускать развитие дополнительных зубов у мышей и хорьков», — объяснил медик.
Уже сейчас рассматривается идея создания препарата, способного запустить процесс формирования нового зубного зачатка.