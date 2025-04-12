Стало известно, может ли человек слетать на Марс и обратно

РАН: человек может слетать на Марс и обратно, не получив дозу радиации

Человек способен слетать на Марс и обратно, не получив недопустимый уровень радиации. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-президент РАН Сергей Чернышев.

Однако от второго такого полета с точки зрения медицины лучше отказаться.

«Путешествие на Марс и обратно не выберет полностью этот запас, он еще немножко останется, но будет близок к предельному», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало нормы допустимых для человека излучений. Безопасной считается эквивалентная доза до тысячи миллизивертов, накопленная за всю жизнь.

Требуется дополнительное исследование, чтобы узнать, существует ли разница между короткими воздействиями на протяжении длительного периода и случаями, когда радиационное воздействие приходится на короткий период, но человек в течение года подвергается полному предельному объему.

Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович ранее заявил, что пилотируемые полеты на Луну могут начаться уже во время эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС).