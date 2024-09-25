Стало известно, что происходит в мозге в момент смерти

Ученые из Тартуского университета в Эстонии впервые зафиксировали активность мозга умирающего человека, выяснив, что в этом органе продолжаются активные процессы даже после остановки сердца. Об этом сообщило издание LADbible .

Исследователи наблюдали за обследованием 87-летнего пациента с эпилепсией. У мужчины произошел сердечный приступ, но ученые продолжили фиксировать электроэнцефалограмму даже в критический момент.

Они заметили, что мозг пациента продолжил работу, причем волновые паттерны на момент смерти были аналогичны тем, которые возникают во время медитации, воспоминаний или сновидений.

По мнению ученых, это объясняет тот факт, что пережившие клиническую смерть люди рассказывали о том, как у них перед глазами пролетела вся жизнь. При этом они отметили, что для более точных выводов нужно провести дополнительные исследования.

В любом случае открытие эстонских ученых поставило под вопрос имеющиеся представления о моменте наступления смерти. Последнее может иметь последствия и для медицины, и для этики.

Ранее в Эквадоре выдали замуж пациентку со смертью мозга.