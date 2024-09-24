Женщину со смертью мозга обманом выдали замуж
El Universo: в Эквадоре расследуют заключение брака с пациентом со смертью мозга
Прокуратура Эквадора начала расследование незаконного бракосочетания в одной из больниц. ЗАГС зарегистрировал союз с пациенткой, чей мозг перестал функционировать. Об этом сообщила газета El Universo.
В госпиталь Теодоро Мальдонадо Карбо в городе Гуаякиль поступила пациентка с огнестрельными ранениями. Врачи заявили, что ее мозг перестал работать, и разрешили родственникам привести в отделение интенсивной терапии священника.
Однако к невесте пришли сотрудники ЗАГС. Ее выдали замуж, несмотря на то, что по закону люди с таким серьезным недугом не могут подписывать документы и участвовать в других юридических процедурах. Больница провела собственное расследование, а Управление регистрации актов гражданского состояния обратилось в прокуратуру.
В Канаде женщина наоборот вышла из комы за четыре дня до своего бракосочетания. Незадолго до свадьбы она легла на операцию, которая спровоцировала резкое ухудшение состояния.