США запланировали высадку астронавтов на Луну в 2028 году

Высадка астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis III может пройти уже 2028 году. Об этом заявил глава НАСА Джаред Айзекман .

«Возможность для миссии Artemis III, если у нас получится, откроется к середине 2027 года. Что даст нам возможность [для миссии по высадке] к началу или к концу 2028 года», — сказал он.

Ранее в НАСА заявляли о попытке облетной миссии Artemis II в этом году. Она должна стать первым пилотируемым сближением с Луной более чем за 50 лет: четыре астронавта за 10 дней облетят спутник и вернутся на Землю. В агентстве также допускали, что перед высадкой проведут еще один полет к Луне.