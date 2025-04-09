США и Россия разрабатывают детальный план сведения МКС с орбиты

Американское агентство NASA и Роскосмос вместе разрабатывают план по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом ТАСС сообщил заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

По его словам, на данный момент нельзя сказать с уверенностью, когда именно это произойдет.

«Вместе мы разрабатываем детальный план прекращения работы станции. Есть вероятность, что это будет раньше, есть вероятность, что позже. Мы решаем вопрос как команда, как с российскими коллегами, так и международными партнерами», — заявил Бауэрсокс.

Замглавы NASA добавил, что Россия вкладывается в проект до 2028 года, а США — до 2030-го. На данный момент позиции сторон остались неизменными.

МКС летает по околоземной орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции — порядка 435 тонн, а с пристыкованными кораблями способна достигать 470 тонн.