«Пользы крайне мало». Маск призвал свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

Маск: МКС свое отработала, вместо этого пора лететь на Марс

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что МКС нужно свести с орбиты из-за якобы низкой эффективности. Об этом предприниматель написал в соцсети X .

«Настало время начать подготовку к сведению МКС с орбиты. Станция уже исполнила свою функцию. Выполнила свою задачу. Дополнительной пользы от нее крайне мало. Давайте полетим на Марс», — заявил Маск.

Ранее стало известно, что российские Воздушно-космические силы в последний раз отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками 5 февраля с космодрома Плесецк. Больше пусков этой модели не планируют.