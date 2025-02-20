«Пользы крайне мало». Маск призвал свести МКС с орбиты и отправиться на Марс

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что МКС нужно свести с орбиты из-за якобы низкой эффективности. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
«Настало время начать подготовку к сведению МКС с орбиты. Станция уже исполнила свою функцию. Выполнила свою задачу. Дополнительной пользы от нее крайне мало. Давайте полетим на Марс», — заявил Маск.
Ранее стало известно, что российские Воздушно-космические силы в последний раз отправили в космос ракету легкого класса «Союз-2.1в» со спутниками 5 февраля с космодрома Плесецк. Больше пусков этой модели не планируют.
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