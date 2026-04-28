Спутники Юпитера и Сатурна могут быть местом для новой жизни в Солнечной системе

С научной точки зрения спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад могут стать плацдармом для возникновения новой жизни в Солнечной системе. Об этом заявил астроном Сергей Назаров в беседе с РИА «Новости» .

«Спутники Энцелад и Европа — это перспективные места, где могла зародиться внеземная жизнь в нашей Солнечной системе», — сказал он.

Эксперт отметил, что на эти спутники имеют огромные резервуары воды, находящиеся под большим ледяным слоем, а также там присутствуют ключевые химические элементы, необходимые для возникновения живых организмов.

До этого марсоход NASA Curiosity нашел на Красной планете органические соединения, которые специалисты сочли одним из наиболее весомых доказательств возможного существования жизни на Марсе. В составе обнаруженных соединений присутствовала молекула, включающая азот и напоминающая предшественников ДНК.