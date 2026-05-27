Специалисты СПбПУ создали модель на базе искусственного интеллекта для анализа активности нейронных сетей

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета создали модель на базе искусственного интеллекта для анализа активности нейронных сетей. Разработка позволит оценить эффективность лекарств от нейродегенеративных заболеваний и предположить причины возникновения болезни Альцгеймера, передало РИА «Новости» со ссылкой на журнал IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Модель назвали NEuRT. Ее архитектура базируется на принципах, первоначально разработанных для анализа человеческого языка, добавил «МК в Питере».

Заведующая лабораторией анализа биомедицинских изображений и данных СПбПУ Екатерина Пчицкая рассказала: «Модель обучалась по принципу „угадай пропущенное слово“, но вместо слов она восстанавливала скрытые фрагменты нейронных записей».

Разработка может стать значимым инструментом в изучении болезни Альцгеймера и других серьезных патологий. В перспективе модель планируют применять в клинических испытаниях.