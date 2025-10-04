Сегодня 10:31 Покрытие Антареса и метеорные потоки: октябрь 2025 года станет поворотным моментом для человечества 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Интересное

Октябрь 2025 года готовит множество астрономических сюрпризов, которые могут повлиять на восприятие мира и внутренне состояние людей. Астрологи предупредили об особых явлениях, несущих как вдохновение, так и вызовы.

Полнолуние и суперлуние В 06:48 по московскому времени 7 октября наступит полнолуние, которое также будет и суперлунием. Спутник Земли окажется в перигее — самой близкой точкой к планете на своей орбите. Из-за этого Луна будет казаться визуально больше и ярче обычного. В астрологии полнолуние — время завершения циклов и очищения. В этот период усиливаются эмоции, обостряются чувствительность и эмоции. Период подходит для завершения старых дел и подготовки к новым, сообщили «Известия».

Фото: РИА «Новости»

Пик метеорного потока Дракониды Пик активности метеорного потока Дракониды ожидается 8 октября 2025 года. Явление связано с кометой Джакобини-Циннера и характеризуется резкими всплесками активности, когда число метеоров может достигать нескольких сотен в час. В 2025 году пик приходится на ночь с 8 на 9 октября, поэтому наблюдения могут быть затруднены из-за яркого света от Луны. Однако зрители в местах с минимальным световым загрязнением все же смогут увидеть это зрелище.

Фото: РИА «Новости»

Пик метеорного потока Ориониды С 20 по 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды — он связан с кометой Галлея. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час. Пик приходится на новолуние — спутник Земли не будет мешать наблюдателям. Для зрителей появятся идеальные условия, особенно в промежуток между полуночью и рассветом. Событие символизирует трансформации и глубокие изменения. Антарес ассоциируется с мощной энергетикой и может указывать на период, когда рушатся старые структуры, открывая путь для нового.

Фото: РИА «Новости»

Меркурий в максимальной восточной элонгации Ближе к концу октября, 29 числа, Меркурий достигнет своей максимальной восточной элонгации, находясь на угловом расстоянии 23,9 градуса к востоку от Солнца. Планета будет видна на вечернем небе после заката. При этом Меркурий будет находится низко над горизонтом, что может осложнить наблюдения.

Фото: РИА «Новости»

Рекомендации астрологов Октябрь 2025 года станет временем значительных трансформаций и изменений, считают астрологи. Полнолуние и суперлуние усилят эмоциональные реакции и интуицию, в связи с чем стоит задуматься о завершении старых дел и новых начинаниях. Метеорные потоки также вдохновят на новые идеи и проекты. Покрытие Антареса Луной 25 октября сулит глубокие изменение, а Меркурий в максимальной элонгации предоставит возможность для размышлений и планов на будущее.