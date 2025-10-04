Покрытие Антареса и метеорные потоки: октябрь 2025 года станет поворотным моментом для человечества
Октябрь 2025 года готовит множество астрономических сюрпризов, которые могут повлиять на восприятие мира и внутренне состояние людей. Астрологи предупредили об особых явлениях, несущих как вдохновение, так и вызовы.
Полнолуние и суперлуние
В 06:48 по московскому времени 7 октября наступит полнолуние, которое также будет и суперлунием. Спутник Земли окажется в перигее — самой близкой точкой к планете на своей орбите. Из-за этого Луна будет казаться визуально больше и ярче обычного.
В астрологии полнолуние — время завершения циклов и очищения. В этот период усиливаются эмоции, обостряются чувствительность и эмоции. Период подходит для завершения старых дел и подготовки к новым, сообщили «Известия».
Пик метеорного потока Дракониды
Пик активности метеорного потока Дракониды ожидается 8 октября 2025 года. Явление связано с кометой Джакобини-Циннера и характеризуется резкими всплесками активности, когда число метеоров может достигать нескольких сотен в час.
В 2025 году пик приходится на ночь с 8 на 9 октября, поэтому наблюдения могут быть затруднены из-за яркого света от Луны. Однако зрители в местах с минимальным световым загрязнением все же смогут увидеть это зрелище.
Пик метеорного потока Ориониды
С 20 по 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды — он связан с кометой Галлея. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.
Пик приходится на новолуние — спутник Земли не будет мешать наблюдателям. Для зрителей появятся идеальные условия, особенно в промежуток между полуночью и рассветом.
Событие символизирует трансформации и глубокие изменения. Антарес ассоциируется с мощной энергетикой и может указывать на период, когда рушатся старые структуры, открывая путь для нового.
Меркурий в максимальной восточной элонгации
Ближе к концу октября, 29 числа, Меркурий достигнет своей максимальной восточной элонгации, находясь на угловом расстоянии 23,9 градуса к востоку от Солнца. Планета будет видна на вечернем небе после заката.
При этом Меркурий будет находится низко над горизонтом, что может осложнить наблюдения.
Рекомендации астрологов
Октябрь 2025 года станет временем значительных трансформаций и изменений, считают астрологи. Полнолуние и суперлуние усилят эмоциональные реакции и интуицию, в связи с чем стоит задуматься о завершении старых дел и новых начинаниях.
Метеорные потоки также вдохновят на новые идеи и проекты. Покрытие Антареса Луной 25 октября сулит глубокие изменение, а Меркурий в максимальной элонгации предоставит возможность для размышлений и планов на будущее.