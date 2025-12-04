Созданный учеными из Самары нейросервис поможет вернуть сельхозземли в оборот

Ученые Самарского университета им. Королева вместе со специалистами компании «САМИС» создали нейросетевой сервис для выявления и ранжирования заброшенных сельскохозяйственных участков. Программа автоматически сопоставляет данные земельного кадастра и спутниковые снимки, чтобы определить, где давно не было хозяйственной деятельности, написал сайт sovainfo.ru .

Кроме того, разработка позволяет оценить потенциал использования участков. По словам руководителя направления геоданных Самарского университета им. Королева и компании «САМИС» Андрея Чернова, сервис ускоряет процесс выявления неиспользуемых земель и готов к применению в 50 регионах России.

Точность обнаружения «заброшенности» составляет около 95%. Сервис предоставляет данные органам власти и налоговым органам. Если сельхозземли не используются по назначению, ставка земельного налога значительно выше обычной, что может увеличить налоговые поступления в бюджет.

Особенность сервиса — способность определять перспективность использования участков для их последующего ввода в оборот. Искусственный интеллект строит модель на основе климатических признаков, характеристик почвы, данных по рельефу местности и других параметров. Это позволяет предлагать наиболее перспективные участки для ввода в сельхозоборот в первую очередь.

Работа ведется на базе электронного сервиса «Робот-картограф». В 2022 году проект стал призером конкурса Счетной палаты РФ и принес Самарской области первое место на Х Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IТ».