Сотрудник НИЯУ «МИФИ» Тихомирова оценила цифровую модель нервной системы мухи-дрозофилы

Ученые представили цифровую модель нервной системы мухи-дрозофилы, что вызвало большой интерес у пользователей и породило немало необычных экспериментов. Модель подключили к играм, таким как Super Mario и Beat Saber, а также к симулятору вождения, где виртуальная муха успешно справилась с заданиями, пишет Zvezdanews .

Ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках Центра изучения культурного наследия НИЯУ «МИФИ» Екатерина Тихомирова объяснила, что такие исследования важны для развития науки, особенно в области искусственного интеллекта и нейрофизиологии. Они помогают изучать не только нормальные когнитивные процессы, но и аномалии, такие как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Тихомирова подчеркнула, что речь идет о математической модели, которая строится на основе данных и формул. Это не биокомпьютер, а математическое моделирование когнитивных процессов. Прогресс в этой области может привести к дальнейшему исследованию когнитивных процессов и построению моделей для их автоматизации.

Эксперименты с мозгом дрозофилы также стали популярными в социальных сетях. Пользователи проводят различные забавы, такие как нарезка мяса для донера, покер и блек-джек, танцы и посиделки на диване с кружкой. Так научный эксперимент превратился в интернет-феномен.