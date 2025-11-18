Сосиска в тесте и Куриный наггетс. Астроном дал названия шести новым созвездиям

Шведский стол появился в небе над Великобританией. Астроном Марк Томпсон обнаружил шесть новых созвездий и дал им гастрономические названия, сообщил Daily Mail .

Ученый разглядел шесть совершенно новых созвездий, заметных при микролунии — таком положении Луны, при котором обращенная к Земле сторона не освещена Солнцем. Томпсон решил по-особому отметить это редкое явление на звездной карте и в сотрудничестве с Iceland Foods назвал их в честь блюд для вечеринок.

«Микронолуние в этот четверг — идеальный момент, чтобы отдохнуть от рождественской суеты, тепло укутаться и посмотреть вверх. При мягком сиянии лунного света звезды по-прежнему будут ослепительно яркими, и это идеальное время, чтобы увидеть эти восхитительные новинки на небесах», — сказал он.

В созвездие Куриного наггетса вошли звезды Ориона, Креветочное кольцо состоит из двух колец, где внешнее соединило Капеллу, Альдебаран, Ригель, Сириус, Процион и Поллукс, а внутреннее — Алхену, Заднюю Тейат, Тету Тельца и Бетельгейзе.

Мини-пицца состоит из главных звезд Возничего, Поросенок в одеяле — из Близнецов. Сосиска в тесте образовалась из звезд созвездия Льва, Сыр на палочке — Большой и Малой Медведицы.

В октябре над Москвой пролетел метеорит, оставивший зеленый след. Его обломки нашли и передали в Музей истории мироздания в Дедовске.