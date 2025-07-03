Солнце выбросило в космос два гигантских протуберанца
Новые выбросы гигантских протуберанцев произошли на Солнце
Новые выбросы протуберанцев зафиксировали на Солнце. Явление не скажется на геомагнитной обстановке на Земле. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев», — указали ученые.
Они напомнили, что аналогичное событие уже наблюдалось несколько дней назад. Сегодня два протуберанца улетели в космос, один из них на финальной стадии превысил по размерам саму звезду.
В лаборатории добавили, что правый протуберанец наблюдался почти всю прошедшую неделю на солнечном диске напротив Земли. Обилие крупных протуберанцев на Солнце связали с резким снижением вспышечной активности, что позволяет им вырастать до гигантских размеров.
Астроном Владимир Наумов ранее заявил, что протуберанец получает необычный темный оттенок из-за присутствия нейтрального водорода. Этот газ блокирует поступление солнечного света, создавая впечатление черной области.