Солнце выбросило в космос два гигантских протуберанца

Новые выбросы протуберанцев зафиксировали на Солнце. Явление не скажется на геомагнитной обстановке на Земле. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев», — указали ученые.

Они напомнили, что аналогичное событие уже наблюдалось несколько дней назад. Сегодня два протуберанца улетели в космос, один из них на финальной стадии превысил по размерам саму звезду.

В лаборатории добавили, что правый протуберанец наблюдался почти всю прошедшую неделю на солнечном диске напротив Земли. Обилие крупных протуберанцев на Солнце связали с резким снижением вспышечной активности, что позволяет им вырастать до гигантских размеров.

Астроном Владимир Наумов ранее заявил, что протуберанец получает необычный темный оттенок из-за присутствия нейтрального водорода. Этот газ блокирует поступление солнечного света, создавая впечатление черной области.