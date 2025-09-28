Солнце удивило астрономов мощнейшей за три месяца вспышкой

Самая мощная за три месяца вспышка произошла на Солнце после снижения активности

Импульсную вспышку класса M6.4 с максимальным выделением энергии зафиксировали на восточном крае Солнца в воскресенье, 28 сентября. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН , заявили что это крупнейший выброс на светиле за более чем три месяца.

Ученые подчеркнули что активность на Солнце начала усиливаться в пятницу вечером.

В субботу специалисты выявили сразу 19 незначительных вспышек, после которых сложилось впечатление, что запасы энергии иссякли. Поэтому новый и самый мощный взрыв их удивил.

В ИКИ РАН подчеркнули, что выброшенные объемы плазмы не покинули зоны притяжения Солнца и с большой долей вероятности упадут на поверхность звезды. Влияния на Землю эта вспышка не окажет.

Кроме того, после последнего взрыва активность на Солнце снова снизилось. Но само его появление заставило переоценить ранние оценки имеющейся на звезде энергии.

В последний раз вспышку мощности предпоследнего класса зарегистрировали на Солнце 20 сентября. Выброс плазмы продолжался 38 минут.