Солнечное затмение в Москве 12 августа продлится девять минут

Солнечное затмение, которое москвичи смогут наблюдать 12 августа на закате, продлится всего девять минут. Об этом рассказали в телеграм-канале Московского планетария.

«Полную фазу можно будет наблюдать в России, Гренландии, Исландии и Испании. Те, кто захочет увидеть полную фазу с территории России, должен будет оказаться в 20:00 на полуострове Таймыр. Именно там в море Лаптевых начнутся полные фазы солнечного затмения», — рассказала сотрудник планетария Людмила Кошман.

Максимальная фаза солнечного затмения произойдет в 20:46. Продлится она две минуты 18 секунд. Дальше тень Луны пересечет Испанию и в Средиземном море, полное солнечное затмение закончится. Частные фазы этого затмения можно будет наблюдать на северо-западе России, лучше всего их смогут рассмотреть жители Калининградской области. Почти 80% солнца будет закрыто диском Луны.

«В Москве частные фазы затмения начнутся на закате солнца и продлятся всего лишь девять минут. Солнце будет закрыто всего лишь на 1%», — рассказала специалист.

В августе этого года случится сразу два затмения — солнечное и лунное. Во время лунного спутник Земли кажется красным, из-за чего это явление называют кровавой луной.