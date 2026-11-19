В ИКИ РАН сообщили о магнитной буре класса G1 на Земле

Геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась утром 19 ноября. Слабую магнитную бурю класса G1 зафиксировали в период с 03:00 до 06:00 по московскому времени, сообщил телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной стал поток солнечного ветра из небольшой корональной дыры. Она воздействует на Землю со вторника, вызывая умеренное увеличение температуры и скорости солнечного ветра в околоземном пространстве.

Ученые не ожидают существенного усиления возмущений. По оценке специалистов, геомагнитные индексы должны вернуться в нормальную, «зеленую» зону уже в ближайшие три часа.

Нынешнее событие стало второй магнитной бурей с начала ноября. Предыдущую зарегистрировали 7–8 ноября. До этого в октябре произошло три бури, а в сентябре — одна.

Астрофизик Сергей Попов объяснял 360.ru, как на самом деле магнитные бури влияют на Землю.