Солнечная активность обрушилась вниз стремительным домкратом

Солнечная активность стремительно обрушилась вниз после бурного января и февраля. Индекс солнечной активности достиг нулевого уровня впервые с апреля 2024 года, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области), кажется полностью опустошенной. На данный момент все выглядит как начало очень длительной депрессии», — отметили в лаборатории.

Полное прекращение активности в лаборатории сочли маловероятным. Провал может быть длительным, но временным. Ученые заметили, что пока неизвестно, за счет каких ресурсов это может измениться.

Ночью 17 февраля перед затмением на Солнце началась и тут же закончилась магнитная буря уровня G2. Она стала самой сильной в феврале.