Солнечная активность достигнет минимума к 2030 году

Солнечная активность будет постепенно снижаться, ее минимум прогнозируется к 2030 году. Об этом ТАСС заявил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Он обратил внимание, что до конца мая и в середине июня на Солнце могут возникать вспышки небольшой мощности. По его словам, сейчас на видимой стороне звезды фиксируются несколько активных групп пятен. Астроном подчеркнул, что активность вряд ли будет большой.

«Существуют прогнозы о вероятности вспышек на Солнце в середине июня 2026 года, когда на видимую сторону диска звезды выйдут зоны активности с обратной стороны», — добавил Алексеев.

Он напомнил, что летом в солнечном свете содержится больше ультрафиолета, и этот факт нужно учитывать при планировании отдыха на природе.

