Ученый ПНИПУ Бурмистров рассказал, что в конце мая россияне смогут наблюдать «Голубую Луну»

Второе полнолуние мая будет уникальным астрономическим явлением, так как оно совпадает с микролунием. Луна окажется в максимальном удалении от Земли, и ее диск будет самым маленьким за весь год. Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал URA.RU , что это явление можно будет наблюдать в течение двух ночей — с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня.

«Голубая Луна» — это название для второго полнолуния в одном календарном месяце или для третьего полнолуния в астрономическом сезоне, который длится примерно три месяца. Астрономы выделяют два типа «Голубой Луны»: сезонный и месячный.

Это явление происходит достаточно редко — раз в 2,5-3 года. Из-за разницы в определениях даты для каждого из них рассчитываются по-своему и приходятся на разные годы и месяцы.

По словам Евгения Бурмистрова, майское явление уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. В этот момент полная фаза ночного светила совпадает с нахождением Луны вблизи апогея — точки, в которой расстояние между ней и Землей становится максимальным. Диск будет находиться в 406 135 км от нашей планеты — это примерно как 10 раз обогнуть ее по экватору. Из-за этого спутник будет выглядеть примерно на 5-5,5% меньше и на 10,5% тусклее обычного.