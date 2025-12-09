«Союз МС-27» с космонавтами приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат «Союз МС-27» приземлился в казахстанской степи, в 146 километрах южнее Жезказгана. На борту вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким. Все трое провели время на Международной космической станции. Трансляцию посадки ведет Роскосмос .

«Сегодня в 08:04 мск спускаемый аппарат корабля „Союз МС-27“ с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган», — отметили в Роскосмосе.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур 8 апреля 2025 года в 08:47 по московскому времени. В 11:58 того же дня «Союз МС-27» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Для командира корабля Олега Рыжикова этот полет стал третьим в карьере. В предыдущих миссиях он провел на орбите 358 дней. Космонавты Андрей Зубрицкий и Ким Сон Нам отправились в космос впервые.

Ранее «Союз МС-28» стартовал с Байконура. В экипаж вошли россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс. Выход на орбиту прошел штатно.