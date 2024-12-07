Собаки начнут разговаривать? Ученые внедрили в мозг животным ИИ

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту, он подсказывает правильные варианты ответа на любые вопросы. Теперь опыт хотят повторить и на собаках. Нейрофизиолог Михаил Лебедев рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, можно ли будет разговаривать с животными.

По словам Лебедева, развития подобных технологий бояться не стоит. Совсем недавно многие переживали, что из-за искусственного интеллекта, например, лишатся работы, но ничего страшного в итоге не произошло. Наоборот, ИИ стал помогать людям.

«Почему бы ему не помочь нашим мозгам? То есть взять на себя какую-то вспомогательную роль для мозга. И эта тема называется нейроинтерфейс. То есть нейроинтерфейс — это такое устройство, которое подключается к мозгу и выполняет какие-то очень полезные действия», — пояснил специалист.

Сейчас эта технология стремительно развивается в медицине. Ученые проводят эксперименты с крысами.

«Когда ее мозг стимулируется электрическим током, она может решать какие-то свои задачи, например, выбирать правый рычаг против левого», — отметил Лебедев.

Эксперименты с собаками он тоже не исключил. У животных бывают различные травмы, с которыми помогут справиться нейроинтерфейсы. Например, они могут помочь восстановиться собаке при параличе.

«Если это будет делаться, то не будет ничего страшного. В мозге животного будет имплант, который будет считывать информацию и стимулировать его. Он будет максимально безопасным», — подчеркнул нейрофизиолог.

В дальнейшем собаки смогут даже разговаривать со своими хозяевами. По словам Лебедева, вести беседу можно будет даже на иностранном языке.

«Можете даже на французском с ним поговорить, и он вас поймет», — заявил эксперт.

Позволить себе купить такой имплант сначала смогут не все, так как первые образцы будут дорогими. Однако с развитием технологий они станут доступны всем.