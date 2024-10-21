Снижение эффективности антибиотиков испугало врачей в Германии

Немецкие медицинские эксперты выразили озабоченность по поводу снижения эффективности антибиотиков из-за роста числа микроорганизмов. Об этом заявил президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц в интервью изданию Bild .

По его словам, снижение эффективности наблюдается после пандемии COVID-19, когда люди возобновили активные поездки.

«Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена, предшествовавшие открытию пенициллина», — отметил Плетц.

Кроме того, большое количество антибиотиков назначается для лечения респираторных заболеваний, что зачастую неоправданно.

Специалисты обращают внимание на опасность небрежного подхода к назначению антибиотиков, так как многие респираторные инфекции вызываются вирусами, против которых эти препараты неэффективны. В частности, наблюдается избыточная практика назначения антибиотиков детям с простудой.

Ранее появилась информация о нехватке нескольких видов антибиотиков в российских аптеках. Однако, как отметил заслуженный врач России Александр Мясников, вышедшие из продажи препараты быстро заменяются аналогами пенициллинового ряда.