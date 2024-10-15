Доктор Мясников: ушедшие из РФ антибиотики можно заменить препаратами пенициллинового ряда

Несколько видов антибиотиков исчезли с витрин российских аптек. Однако вышедшие из продажи препараты с легкостью замещаются лекарствами пенициллинового ряда, сообщил заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Дагестане, Чечне, Крыме, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Однако паника не является оправданной. Грамотный специалист сможет спокойно заменить эти препараты на аналогичные, отметил телеведущий.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте