Доктор Мясников: ушедшие из РФ антибиотики можно заменить препаратами пенициллинового ряда

Несколько видов антибиотиков исчезли с витрин российских аптек. Однако вышедшие из продажи препараты с легкостью замещаются лекарствами пенициллинового ряда, сообщил заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной службой новостей.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в Дагестане, Чечне, Крыме, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Однако паника не является оправданной. Грамотный специалист сможет спокойно заменить эти препараты на аналогичные, отметил телеведущий.
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