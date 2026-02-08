Слуцкий предложил установить для молодых ученых льготную ипотеку со ставкой 6%

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести для молодых ученых специальную ипотеку со сниженной ставкой — шесть процентов годовых. Обращение на имя премьера России Михаила Мишустина есть в распоряжении 360.ru.

«Установить для ученых, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой в шесть процентов! Собственное жилье — это не бонус, а базовое условие для работы, жизни и рождения детей», — подчеркнул Слуцкий.

Первоначальный взнос по такому кредиту не должен превышать пяти процентов от стоимости жилья. Мера поможет молодым исследователям сосредоточиться на работе и не тратить годы на решение жилищных проблем.

Лидер ЛДПР напомнил, что за последние годы Россию покинули десятки тысяч ученых и без системных мер страна рискует отстать в ключевых областях — от медицины до высоких технологий. В качестве примера Слуцкий привел льготную ипотеку для IT-специалистов, доказавшую свою эффективность.