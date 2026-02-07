Более 1,5 тысячи айтишников получили льготную ипотеку в Подмосковье за 2025 год

За прошедший год свыше 1,5 тысячи высокотехнологичных специалистов смогли оформить ипотеку в Московской области благодаря льготной программе. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула: «Льготная ИТ-ипотека – это реальная возможность решить жилищный вопрос на понятных и доступных условиях». С момента запуска программы уже более 8 тысяч айтишников улучшили свои жилищные условия.

Льготную ипотеку могут получить специалисты до 50 лет, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, зарегистрированных в Московской области и пользующихся налоговыми льготами. Средняя заработная плата специалиста за последние 3 месяца должна составлять не менее 150 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

При увольнении айтишнику необходимо в течение 6 месяцев устроиться в другую компанию, чтобы сохранить льготную процентную ставку.

Узнать подробности и проверить соответствие компании условиям ИТ-ипотеки можно на [Едином портале Госуслуг](https://www.gosuslugi.ru/ipoteka).