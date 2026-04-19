Сладкая наука. Стартап впервые вырастил «шоколад в пробирке»

Израильский фудтех-стартап Celleste Bio представил первые в мире образцы молочного шоколада, созданного на основе какао-масла, выращенного в биореакторе. Об этом сообщил журнал Nutraceutical .

Разработка базируется на технологии культивирования растительных клеток: вместо выращивания деревьев в почве ученые используют специальные емкости-реакторы, где клетки какао размножаются в контролируемой среде.

Испытания подтвердили, что лабораторное масло обладает тем же профилем плавления и текстурой, что и традиционное, это позволяет использовать его в существующих производственных линиях без смены оборудования.

Генеральный директор Celleste Михаль Бересси Голомб отметила, что за три года работы стартапу удалось доказать жизнеспособность технологии, способной решить проблему глобального дефицита какао, вызванного изменениями климата и болезнями растений.

Компания уже запустила пилотную установку и поставила перед собой амбициозную цель: выйти на промышленные объемы производства в ближайшие два года. Помимо экологической выгоды, технология позволяет с помощью ИИ-моделирования менять характеристики продукта — например, корректировать температуру плавления или усиливать определенные вкусовые нотки.

Производство лабораторного какао-масла начинается с одной клетки какао-боба, которая помещается в питательную среду биореактора. В таких условиях клетки делятся и вырабатывают какао-масло значительно быстрее, чем в природе: по расчетам Celleste, один биореактор объемом 1000 литров может производить до тонны масла в год.

Чтобы получить такое же количества сырья традиционным способом потребовался бы целый гектар земли с сотнями какао-деревьев.

