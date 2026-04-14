Обман мозга или механизм выживания? Ученые выяснили, почему человек любит сладкое

Восприятие вкуса и уровень удовольствия от сахара зависят не столько от химического состава продукта, сколько от предварительной психологической установки человека. Это выяснила группа ученых из Кембриджа и Университета Радбауда, их работу опубликовало научное издание The Journal of Neuroscience .

Группа исследователей под руководством Елены Майнетто и Маргарет Уэстуотер провела эксперимент с участием 99 здоровых добровольцев.

Выяснилось, что мозг реагирует на напитки исходя из ожиданий потребителя: если участникам сообщали, что в стакане содержится натуральный сахар, работа их системы вознаграждения активировалась сильнее, даже если на самом деле они пили жидкость с искусственным подсластителем.

И наоборот — натуральный сахар казался испытуемым менее приятным, если они ошибочно полагали, что употребляют «диетический» аналог.

Нейровизуализация подтвердила, что за этот эффект отвечает дофаминергический средний мозг. Эта зона, традиционно связанная с поиском калорийной пищи, реагирует не на реальное поступление нутриентов, а на предвкушение их получения.

По словам Маргарет Уэстуотер, это доказывает, что мозг обрабатывает сладость через призму ожидаемой энергетической ценности. Авторы работы уверены, что результаты можно использовать для коррекции пищевого поведения.

Например, замена маркировок «диетический» или «низкокалорийный» на формулировки «богатый питательными веществами» может сформировать у людей более позитивные ожидания от здоровой пищи.

Ученые полагают, что любовь человека к сладкому — эволюционный механизм выживания. Сахар в природе встречается редко и дает «быструю» энергию, поэтому мозг запрограммирован вознаграждать нас за каждую найденную ягоду (или пирожное) огромной порцией эндорфинов.

Ранее диетолог предположила, что тяга к сладкому может быть связана с дефицитом микроэлементов и витаминов.