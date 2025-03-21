Врач Пальман: глобальное потепление может быть связано с ухудшением качества сна
Врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал Life, какие проблемы со здоровьем может вызвать глобальное потепление.
Специалист отметил, что изменение климата пока не оказывает серьезного влияния на здоровье, но есть жалобы, на которые стоит обратить внимание. Это дискомфорт и ухудшение качества сна. Особенно это касается людей с бронхиальной астмой, для которых одинаково вреден как слишком сухой, так и переувлажненный воздух.
Пальман призвал относиться к исследованиям по поводу влияния глобального потепления на здоровье с осторожностью и приобретать только сертифицированные увлажнители воздуха, пользуясь ими строго по инструкции. По словам медика, он пока не наблюдал случаев заболевания из-за увлажнителя и не видит тенденции к учащению случаев астмы из-за глобального потепления.