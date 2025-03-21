Врач Пальман: глобальное потепление может быть связано с ухудшением качества сна

Специалист отметил, что изменение климата пока не оказывает серьезного влияния на здоровье, но есть жалобы, на которые стоит обратить внимание. Это дискомфорт и ухудшение качества сна. Особенно это касается людей с бронхиальной астмой, для которых одинаково вреден как слишком сухой, так и переувлажненный воздух.

Пальман призвал относиться к исследованиям по поводу влияния глобального потепления на здоровье с осторожностью и приобретать только сертифицированные увлажнители воздуха, пользуясь ими строго по инструкции. По словам медика, он пока не наблюдал случаев заболевания из-за увлажнителя и не видит тенденции к учащению случаев астмы из-за глобального потепления.